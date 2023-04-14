У повністю прозорій кофті-сітці: модель Шаніна Шейк прогулялася містом у пікантному вбранні

Після народження її первістка минуло лише півроку, а Шейк вже встигла повернути допологову форму і має чудовий вигляд.

32-річна австралійська модель і зірка білизняного бренду Victoria's Secret Шаніна Шейк потрапила під приціл папараці дорогою на зірковий захід бренду косметики Bondi Sands, який відбувся в Goya Studios, в Голлівуді.

Модель одягла для події лук в чорному кольорі, в якому поєднала трендові штани-карго з повністю прозорою сітчастою кофтою, на рукавах у якої були невеликі складки. Під кофтою у дівчини була чорна білизна, яку було видно.

Образ Шаніна доповнила маленькою сумкою, босоніжками на підборах та сережками-кільцями. Волосся вона зібрала в пучок і зробила макіяж.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Але у звичайному житті вона одягається не менш стильно та ефектно. Днями Шаніну також помітили після шопінгу у магазині, коли вона несла в руках букет квітів. Тоді модель поєднала майку із трендовою спідницею.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

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