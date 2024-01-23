У повністю прозорій спідниці, пір'ї та оксамиті: німецька блогерка Леоні Ганне на Тижні моди в Парижі

Відома німецька блогерка, модель, інфлюенсерка та ікона стилю – 35-річна Леоні Ганне – прилетіла до Парижа, де 22 січня стартував Тиждень високої моди.

Лише за один день перебування в столиці моди Леоні продемонструвала три стильні та гламурні образи, які кардинально відрізнялися один від одного.

Перше вбрання модниці – від Georges Hobeika. У гламурній сукні розшиті лелітками, кристалами та бісером вона відвідала показ бренду. Лук Леоні доповнила короткою шубою, срібною сумкою та босоніжками. Волосся блогерка зібрала у високий пучок.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Також у вбрання було дуже глибоке V-подібне декольте, яке Леоні продемонструвала вже на своїй сторінці в Instagram. Декольте прикрашав великий бант.

Леоні Ганне / фото: instagram.com/leoniehanne

Леоні Ганне / фото: instagram.com/leoniehanne

Другий образ зірки моди — вбрання, яке вона одягла на показ Ramialali. Сукня Леоні була з шовковим галтером, але також її прикрашала вишивка лелітками та декор золотим пір'ям.

Доповнила вона лук золотою сумкою від Valentino, босоніжками та трендовими золотими сережками-краплями від Bottega Veneta. Ці сережки стали одним з найпопулярніших аксесуарів 2023 року.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

І її третій лук – оксамитовий костюм коричневого кольору від Schiaparelli. Це вбрання Леоні одягла на показ Модного дому, де була представлена колекція весна-літо 2024. Він включав жакет з покатистими плечима та спідницю нижче колін, які прикрашали сюрреалістичні золоті ґудзики.

Образ вона доповнила червоною сумкою із зображенням жіночого обличчя, обідком, оксамитовою водолазкою та чоботями. У вухах модниці красувалися ще масивні сережки.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Кадри з показу Леоні також показала у Instagram. Окрім неї цей захід відвідали американська суперзірка Дженніфер Лопес та акторка Зендея.

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