У повністю прозорій спідниці з гламурною торочкою: блогерка Леоні Ганне сходила на вечірку

Це було незвичайне вбрання, яке ідеально підійшло для спекотного дня в Каліфорнії.

Німецька блогерка Леоні Ганне відвідала захід Revolve Festival 2024, який відбувся в американському місті Палм-Спрінгс. Дівчина обрала для свого виходу ефектне фестивальне вбрання, яке складалося з боді з глибоким декольте та сміливим ліфом, а також прозорої спідниці.

Прикрашала спідницю в цьому луку золотиста торочка зі стразами, що хаотично були пришиті на ній. Також Леоні доповнила вбрання поясною сумкою від Chanel, безліччю прикрас та великими сережками у вухах.

Зачіска у неї була високою, а макіяж у трендовій коричневій гамі. Завершували образ Леоні чорні черевики.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Деякими кадрами із заходу вона також поділилася у Instagram.

Але якщо вам здається, що образ із прозорою спідницею надто сміливий, то Леоні таке вбрання дуже полюбляє і часто носить. Дівчина в повністю прозорій спідниці, пір'ї та оксамиті також з'являлася на Тижні моди в Парижі.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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