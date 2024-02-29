У повністю прозорій спідниці: Жизель Бундхен засвітила сідниці

43-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – стала головною зіркою промокампанії бренду відомого туніського дизайнера Аззедіна Алая. Вона приміряла досить сміливі образи.

Так, Жизель позувала в прозорій латексній спідниці, в якій і засвітила свої ідеальні сідниці. Вартість такого екстравагантного елемента одягу на сайті бренду складає 1700 євро. Спідницю модель поєднувала з білим боді та білими туфлями на підборах.

Також Бундхен приміряла костюм, що складався з кроптопу і обтислої спідниці, а також напівпрозору чорну сукню.

Нагадаємо, раніше розкішна Жизель Бундхен похизувалася стрункими ногами у весняній промокампанії французького бренду Balmain.

Жизель Бундхен у промокампанії Balmain/instagram.com/gisele

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