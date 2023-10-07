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У повністю прозорій сукні: 19-річна дочка Гайді Клум відвідала захід білизняного бренду

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У повністю прозорій сукні: 19-річна дочка Гайді Клум відвідала захід білизняного бренду

Лені Клум / Фото: Getty Images

Дочка супермоделі вибрала сміливу сукню для світського заходу.

19-річна модель Лені Клум почала активно співпрацювати з брендом спідньої білизни Intimissimi і навіть знялася в кількох їхніх рекламних кампаніях зі своєю матір'ю супермоделлю 90-х Гайді Клум. Днями вони разом відвідали звану вечерю бренду, яка минула у Берліні.

На заході Лені з'явилася у вбрання від Intimissimi — повністю прозорій довгій сукні з-під якої було видно мереживну спідню білизну від цього ж бренду.

Образ дівчина доповнила зачіскою, макіяжем, лаконічними сережками-кільцями та туфлями на підборах.

Лені Клум / © Getty Images
Лені Клум / Фото: Getty Images

Мати юної моделі була не менш ефектною, оскільки одягла яскраво-рожеву мінісукню з прозорими вставками та червоні босоніжки зі стразами.

Лені Клум та Гайді Клум / © Getty Images
Лені Клум та Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
702
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