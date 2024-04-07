У повністю прозорій сукні: 61-річна Демі Мур вийшла на публіку в ефектному вбранні

Це сміливе вбрання було самодостатнім і гламурним, тому вона відмовилася від прикрас.
У Мілані відбулася грандіозна подія – вечірка на честь 40-річчя Модного дому Dolce&Gabbana. З такої нагоди бренд зібрав в одному місці знаменитостей першої величини, серед яких була, звичайно ж, голлівудська кінозірка Демі Мур.
Вона одягла на захід сексуальну сукню-сітку до підлоги, яка повністю була прикрашена дрібними сірими стразами. Під сукнею у акторки була чорна спідня білизна — закритий бюстгальтер із щільної тканини та труси з високим посадженням.
Також вона доповнила це вбрання чорними босоніжками, ніжним макіяжем, а волосся просто розпустила.
Цей захід відвідали співачка Анітта, акторка Лілі Джеймс, лауреатка "Оскара" Лупіта Ніонго, супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, акторка Гелен Міррен, Шер та зірка Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі.
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