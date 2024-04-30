У повністю прозорій сукні: акторка Сієнна Міллер сходила на вечірку у сміливому вбранні-павутині

Після пологів вона швидко повернулася у форму і має зараз дивовижний вигляд.
Акторка Сієнна Міллер, яка на початку цього року народила свою другу дитину, відвідала гучну вечірку Енні Добл — засновниці бренду Annie's Ibiza.
На захід Сієнна обрала ефектне повністю прозоре вбрання з колекції 2024 року, яке дизайнерка презентувала на подіумі під час Тижня моди в Лондоні.
Сукня виконана з тонкого шифону та розшита перлинами у візерунок-павутину. Вбрання одягається в поєднанні з бежевим боді. Сієнна доповнила його взуттям на підборах, укладанням та макіяжем.
Вартість такої сукні 5079 доларів.
Таку саму сукню, але чорного кольору, одягала також на презентацію фільму "Мадам павутина" акторка Дакота Джонсон.
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