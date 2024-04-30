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У повністю прозорій сукні: акторка Сієнна Міллер сходила на вечірку у сміливому вбранні-павутині

У повністю прозорій сукні: акторка Сієнна Міллер сходила на вечірку у сміливому вбранні-павутині

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Після пологів вона швидко повернулася у форму і має зараз дивовижний вигляд.

Акторка Сієнна Міллер, яка на початку цього року народила свою другу дитину, відвідала гучну вечірку Енні Добл — засновниці бренду Annie's Ibiza.

Сієнна Міллер/фоот: Annie's Ibiza / ©
Сієнна Міллер/фоот: Annie's Ibiza

На захід Сієнна обрала ефектне повністю прозоре вбрання з колекції 2024 року, яке дизайнерка презентувала на подіумі під час Тижня моди в Лондоні.

Сукня виконана з тонкого шифону та розшита перлинами у візерунок-павутину. Вбрання одягається в поєднанні з бежевим боді. Сієнна доповнила його взуттям на підборах, укладанням та макіяжем.

Сієнна Міллер/фоот: Annie's Ibiza / ©
Сієнна Міллер/фоот: Annie's Ibiza

Вартість такої сукні 5079 доларів.

Сукня Сієнни Міллер / ©
Сукня Сієнни Міллер

Таку саму сукню, але чорного кольору, одягала також на презентацію фільму "Мадам павутина" акторка Дакота Джонсон.

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