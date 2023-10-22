У повністю прозорій сукні: дівчина Роберта Паттінсона здивувала вибором вбрання для заходу

Пара у стосунках від 2018 року та майже завжди на світських заходах з'являється разом.

У суботу, 21 жовтня, у Лос-Анджелесі відбувся щорічний галаконцерт кампанії GO. Захід відвідали багато знаменитостей, серед яких був і головний вампір нульових – британський актор Роберт Паттінсон. Проте захід він відвідав уже традиційно зі своєю коханою - моделлю та співачкою Сьюкі Вотергаус.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Але якщо Роберт віддав перевагу суворому і досить класичному образу, одягнувши просто чорний костюм і сорочку, то Сьюкі вирішила привернути увагу - дівчина з'явилася на заході в повністю прозорій сукні.

Її вбрання було бордового кольору, мало завищену талію і мало градієнтне забарвлення - верх був бордового кольору, а низ майже чорним. Образ вона доповнила чорною спідньою білизною, яка була помітна з-під вбрання, а також туфлями на підборах.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

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