У повністю прозорій сукні: Джоді Тернер-Сміт вийшла на червону доріжку у сміливому образі

Під час Венеційського кінофестивалю цього року негласною його зіркою стала британська акторка Джоді Тернер-Сміт, адже кожен її образ був сміливим, а також викликав захоплення та здивування. Ймовірно, втрачати статус нової ікони стилю вона не захотіла, тож вирішила перехопити у колег естафету "голих" образів і вийшла на червону доріжку у повністю прозорій сукні від бренду Christian Siriano.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Вбрання було виконане в чорному кольорі з тонкого напівпрозорого тюлю. З білизни на Джоді були лише сірі труси, а ось груди залишилися оголені і тільки злегка прикривалася тонкою тканиною сукні.

Попри те, що вбрання було прозоре, його крій був досить стриманим: довга приталена спідниця з пишним низом, довгий рукави і висока горловина. Вбрання також повністю було драповане. Доповнила образ вона прикрасами від REZA jewelry, чорним клатчем зі стразами та новим кольором волосся – цього разу вона пофарбувала їх у бордовий.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Також варто відзначити, що цю сукню від Christian Siriano зірка придбала дуже швидко, адже ця модель з колекції весна-літо 2023 була представлена лише кілька тижнів тому в Нью-Йорку.

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