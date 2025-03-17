У повністю прозорій сукні: Галь Гадот на прем'єрі фільму "Білосніжка"

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Білосніжка" — нової екранізації казки братів Грімм, над якою працювала студія Walt Disney. Одну з головних ролей у цій картині зіграла Галь Гадот – вона з'явиться у образі Злої королеви.

Для прем'єри фільму Галь обрала досить сміливу сукню чорного кольору — у вбрання від Chloe з колекції осінь-зима 2025. Її лук складався зі спідниці та незвичайного верху з пишною заниженою чи то спідницею, чи то баскою. Вбрання було повністю прозорим. На шиї акторка мала прикрасу на довгому чорному шнурку, волосся вона розпустила і уклала назад, а її макіяж був дуже простим і лаконічним.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Головна зірка фільму, 23-річна Рейчел Зеглер, яка зіграла Білосніжку, також з'явилася на цій прем'єрі. Дівчина вийшла до фотографів у сукні від Dior персикового кольору та з високою зачіскою.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

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