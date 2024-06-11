У повністю прозорій сукні Gucci: Дакота Джонсон на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

34-річна Дакота Джонсон, яку багато хто знає перш за все за гучною серією фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", відвідала прем'єру нового фільму Daddio, яка відбулася в Нью-Йорку.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

На червону доріжку вона вийшла в сексуальній сукні синього кольору від бренду Gucci з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Вбрання вона носила у поєднанні з прикрасами від Tiffany & Co. і чорними босоніжками, також на шиї Дакота була довга прикраса з великим каменем.

Сукня ж зірки була повністю прозорою і з мереживними вставками під грудьми. Вбрання актриса носила в поєднанні з високими мереживними трусами-шортами, які просвічувалися з-під тонкої тканини сукні.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Але, крім відвідування світських заходів, вона також знімається зараз у фільмі "Матеріалісти" - романтичної комедії, в якій також з'являться такі зірки як Педро Паскаль і Кріс Еванс. Знімання фільму відбуваються у Нью-Йорку і Дакота під час них регулярно потрапляє під приціл папараці.

Дакота Джонсон на зйомках у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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