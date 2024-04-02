У повністю прозорій сукні-сітці: Кеті Перрі здивувала вибором вбрання для церемонії

Співачка вирішила привернути увагу за допомогою провокаційного вбрання.
Схоже, що співачка Кеті Перрі вирішила кардинально змінити імідж, оскільки минулого місяця з'явилася на церемонії Billboard Women in Music Awards у червоному вбранні від бренду Ellie Misner з колекції Demi Couture 2024, яке мало шнурівку на сідницях, а вчора вирішила сяйнути усім спіднім.
Перрі прийшла на церемонію вручення нагород iHeartRadio Music Awards у чорній повністю прозорій сукні-сітці від Interior з-під якої було видно чорну білизну.
Сукня була зроблена насправді із чорного дрібного бісеру, мала розрізи з боків та зав'язки у вигляді червоних оксамитових стрічок.
Поєднала Кетті сукню із сонцезахисними окулярами від Acne Studios та трендовими чоботями зі складками з м'якої шкіри від бренду Khaite.
Волосся співачка розпустила, нафарбувала нігті червоним лаком, а також зробила макіяж. Завершували образ срібні каблучки від ювелірного бренду Mara Paris.
Окрім Перрі на заході з'явилися Авріл Лавін, Джаред Лето, Бейонсе та Шер разом зі своїм молодим бойфрендом.
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