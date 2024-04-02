У повністю прозорій сукні-сітці: Кеті Перрі здивувала вибором вбрання для церемонії

Схоже, що співачка Кеті Перрі вирішила кардинально змінити імідж, оскільки минулого місяця з'явилася на церемонії Billboard Women in Music Awards у червоному вбранні від бренду Ellie Misner з колекції Demi Couture 2024, яке мало шнурівку на сідницях, а вчора вирішила сяйнути усім спіднім.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Перрі прийшла на церемонію вручення нагород iHeartRadio Music Awards у чорній повністю прозорій сукні-сітці від Interior з-під якої було видно чорну білизну.

Сукня була зроблена насправді із чорного дрібного бісеру, мала розрізи з боків та зав'язки у вигляді червоних оксамитових стрічок.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Поєднала Кетті сукню із сонцезахисними окулярами від Acne Studios та трендовими чоботями зі складками з м'якої шкіри від бренду Khaite.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Волосся співачка розпустила, нафарбувала нігті червоним лаком, а також зробила макіяж. Завершували образ срібні каблучки від ювелірного бренду Mara Paris.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Окрім Перрі на заході з'явилися Авріл Лавін, Джаред Лето, Бейонсе та Шер разом зі своїм молодим бойфрендом.

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