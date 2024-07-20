У повністю прозорій сукні: Шерон Стоун вийшла на червону доріжку кінофестивалю

Зірка мала розкішний та дуже гламурний вигляд.
66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – відвідала 70-й кінофестиваль у Таорміні, Італія. Зірка вийшла на червону доріжку в ефектній і повністю прозорій сукні-сітці, усипаній стразами.
Це вбрання акторка поєднала із чорним боді на бретельках, золотистими босоніжками на підборах, а також розкішними масивними сережками з торочкою з бісеру.
Волосся Стоун уклала назад, а та обличчі у неї був сяйний вечірній макіяж.
Того ж дня, але декількома годинами раніше, Шерон сяяла на фотоколлі у образі з капюшоном і квітковим принтом.
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