У повністю прозорій сукні: Шерон Стоун вийшла на червону доріжку кінофестивалю

Зірка мала розкішний та дуже гламурний вигляд.

66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – відвідала 70-й кінофестиваль у Таорміні, Італія. Зірка вийшла на червону доріжку в ефектній і повністю прозорій сукні-сітці, усипаній стразами.

Це вбрання акторка поєднала із чорним боді на бретельках, золотистими босоніжками на підборах, а також розкішними масивними сережками з торочкою з бісеру.

Волосся Стоун уклала назад, а та обличчі у неї був сяйний вечірній макіяж.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Того ж дня, але декількома годинами раніше, Шерон сяяла на фотоколлі у образі з капюшоном і квітковим принтом.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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