У повністю прозорій сукні-сітці: Дакота Джонсон здивувала вбранням, обраним для прем'єри "Мадам Павутини"

34-річна Дакота Джонсон, яку багато хто знає насамперед по гучній серії фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", відвідала прем'єру нового фільму від Marvel "Мадам Павутина", яка відбулася в Лос-Анджелесі. У майбутньому проєкті вона зіграла головну роль.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці зірка позувала у сексуальній прозорій сукні від Модного дому Gucci. Вбрання мало дуже глибоке V-подібне декольте і повністю було прикрашене стразами.

Під сукнею у Дакоти було бежеве боді, яке практично зливалося з кольором її шкіри, через що здавалося, що дівчина практично гола.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила чорними босоніжками, кольє на шиї, а також макіяжем та лаконічною зачіскою з манікюром.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Супергеройський фільм "Мадам Павутина" розповість про парамедикиню з Мангеттена — Кассандру Вебб, яка через мутацію виявила у себе надприродні здібності. Вона починає бачити майбутнє. Вебб знайомиться з трьома жінками, з якими починає співпрацювати, щоб дізнатися більше про своє минуле і пережите фатальне сьогодення.

В український прокат "Мадам Павутина" вийде 14 лютого.

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