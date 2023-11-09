Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У повністю прозорій сукні-сітці: модель Ешлі Грем блиснула білизною та ефектною фігурою

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У повністю прозорій сукні-сітці: модель Ешлі Грем блиснула білизною та ефектною фігурою

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Її образ був одним із найефектніших і гламурних.

Відома модель plus-size Ешлі Грем відвідала урочисте відкриття флагманського магазину Swarovski у Нью-Йорку на знаменитій П'ятій авеню. Приурочена вечірка була також до колаборації Swarovski x SKIMS.

Для заходу зірка одягла білу білизну — бюстгальтер з широкими бретельками та високі труси. Також на Ешлі була довга сукня-сітка з рукавами, повністю прикрашена дрібними стразами, а в зоні горловини — великим камінням.

Образ модель доповнила ланцюжком, який кріпився на шию та талію, а також гламурними босоніжками на підборах. Волосся вона зібрала в хвіст, зробив макіяж і одягла сережки-кільця.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Та попри такий гламурний лук, зіркою заходу все ж таки стала Кім Кардашян, яка прийшла на нього в мініспідниці з кристалів і "голому" топі, який практично нічого не приховував на її тілі.

Кім Кардашьян / © Getty Images
Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
215
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація