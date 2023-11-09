У повністю прозорій сукні-сітці: модель Ешлі Грем блиснула білизною та ефектною фігурою

Її образ був одним із найефектніших і гламурних.

Відома модель plus-size Ешлі Грем відвідала урочисте відкриття флагманського магазину Swarovski у Нью-Йорку на знаменитій П'ятій авеню. Приурочена вечірка була також до колаборації Swarovski x SKIMS.

Для заходу зірка одягла білу білизну — бюстгальтер з широкими бретельками та високі труси. Також на Ешлі була довга сукня-сітка з рукавами, повністю прикрашена дрібними стразами, а в зоні горловини — великим камінням.

Образ модель доповнила ланцюжком, який кріпився на шию та талію, а також гламурними босоніжками на підборах. Волосся вона зібрала в хвіст, зробив макіяж і одягла сережки-кільця.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Та попри такий гламурний лук, зіркою заходу все ж таки стала Кім Кардашян, яка прийшла на нього в мініспідниці з кристалів і "голому" топі, який практично нічого не приховував на її тілі.

Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

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