У повністю прозорому кетсьюті: Еллі Голдінг шокувала вибором вбрання для червоної доріжки

Знаменитість вибрала досить несподіваний образ.
Британська співачка Еллі Голдінг, яка нещодавно приїжджала до України, відвідала церемонію нагородження Virgin Atlantic Attitude Awards 2022, яка відбулася у Лондоні. На червоній доріжці знаменитість спочатку з'явилася в оригінальній синьо-жовтій сукні від Roberto Cavalli, яка мала відкриту спину, тонкі бретельки і довгий шлейф з рюшами.
Доповнили її образ прозорі туфлі із зеленими елементами, кілька прикрас та яскравий макіяж блакитними тінями. Цей образ дівчини був оригінальним і навіть трохи олдскульним.
Але після того, як Еллі отримала нагороду Ally of the Year, вона переодяглася і вийшла для фото вже в іншому луку — повністю прозорому кетсьюті прикрашеному стразами. Під вбранням співачка мала чорну білизну, але вона теж просвічувалася.
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