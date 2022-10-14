У повністю прозорому кетсьюті: Еллі Голдінг шокувала вибором вбрання для червоної доріжки

Британська співачка Еллі Голдінг, яка нещодавно приїжджала до України, відвідала церемонію нагородження Virgin Atlantic Attitude Awards 2022, яка відбулася у Лондоні. На червоній доріжці знаменитість спочатку з'явилася в оригінальній синьо-жовтій сукні від Roberto Cavalli, яка мала відкриту спину, тонкі бретельки і довгий шлейф з рюшами.

Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Доповнили її образ прозорі туфлі із зеленими елементами, кілька прикрас та яскравий макіяж блакитними тінями. Цей образ дівчини був оригінальним і навіть трохи олдскульним.

Але після того, як Еллі отримала нагороду Ally of the Year, вона переодяглася і вийшла для фото вже в іншому луку — повністю прозорому кетсьюті прикрашеному стразами. Під вбранням співачка мала чорну білизну, але вона теж просвічувалася.

Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

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