У повному складі: Ніколь Кідман із доньками-красунями та чоловіком сходила на Олімпіаду в Парижі

Оскароносна зірка Ніколь Кідман проводить зараз час у Парижі із сім'єю. Вона прилетіла до столиці кохання та моди на літні Олімпійські ігри та вже встигла відвідати змагання зі спортивної гімнастики.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Урбан і Кідман зазвичай тримають своїх дочок далеко від уваги громадськості, але цього тижня підлітки супроводжували батьків на деяких публічних заходах.

Ніколь, Кіта та дві їхні доньки - Фейт Маргарет та Сандей Роуз - помітили всіх разом на трибунах, вони спостерігали за грою, балакали, їли та робили селфі. Також акторку заскочили, коли вона ніжно нахилилася до дочки Сандей Роуз.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Кідман того дня була у блузі кремового кольору з жабо та рюшами на рукавах, яку поєднала з джинсами та червоними балетками. Волосся акторка розпустила та завершила образ бежевою сумкою з короткою ручкою.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

На Олімпіаду сім'я прибула на запрошення бренду Omega, про що говорили брендовані бейджі у них на шиї. Ніколь є послом бренду і днем раніше відвідала організовану ним вечірку в білому вбранні від бренду Valentino.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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