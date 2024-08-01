У повному складі: Ніколь Кідман із доньками-красунями та чоловіком сходила на Олімпіаду в Парижі

Відома акторка поступово долучає доньок до світського життя.
Оскароносна зірка Ніколь Кідман проводить зараз час у Парижі із сім'єю. Вона прилетіла до столиці кохання та моди на літні Олімпійські ігри та вже встигла відвідати змагання зі спортивної гімнастики.
Урбан і Кідман зазвичай тримають своїх дочок далеко від уваги громадськості, але цього тижня підлітки супроводжували батьків на деяких публічних заходах.
Ніколь, Кіта та дві їхні доньки - Фейт Маргарет та Сандей Роуз - помітили всіх разом на трибунах, вони спостерігали за грою, балакали, їли та робили селфі. Також акторку заскочили, коли вона ніжно нахилилася до дочки Сандей Роуз.
Кідман того дня була у блузі кремового кольору з жабо та рюшами на рукавах, яку поєднала з джинсами та червоними балетками. Волосся акторка розпустила та завершила образ бежевою сумкою з короткою ручкою.
На Олімпіаду сім'я прибула на запрошення бренду Omega, про що говорили брендовані бейджі у них на шиї. Ніколь є послом бренду і днем раніше відвідала організовану ним вечірку в білому вбранні від бренду Valentino.
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