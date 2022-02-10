У повсякденному образі: Гейлі Бібер сфотографували папараці

У моделі чудове почуття стилю.

Модель Гейлі Бірер вийшла в місто за напоєм та потрапила під приціл фотографів. Нова зірка Victoria Secret була одягнена в повсякденні та зручні речі, поєднавши в луку широкі джинси Maryam Nassirzadeh із заниженою талією та накладними кишенями, а також смугастий светр від бренду extreme cashmere.

Волосся модель розпустила, доповнила образ золотими сережками, сонцезахисними окулярами DMY BY DMY та кросівками Nike.

Хейлі Бібер / Getty Images

На своїй сторінці it-girl поділилася кадрами в оригінальному шкіряному корсетному топі від MIAOU. Своє вбрання вона поєднувала з цими ж джинсами з кишенями та заниженою талією.

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