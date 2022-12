У приголомшливій шовковій сукні з розрізом: Мераю Кері сфотографували після виступу

Мерая мала приголомшливий і дуже гламурний вигляд. На співачці була чорна шовкова сукня, яка ідеально сиділа на її фігурі.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Сукня мала також високий розріз, що відкриває ногу, і бретельки-ланцюжки. Поєднувала вона це вбрання із чорним класичним пальто, яке накинула на плечі, щоб не замерзнути, адже в Нью-Йорку зараз теж досить холодно.

Образ співачки завершували чорні босоніжки на високих підборах, великі діамантові прикраси, яскравий макіяж та ідеальне укладання з вирівняним волоссям. Побачивши фотографів зірка лише широко усміхнулася їм і дозволила зробити кілька фото.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зима — улюблена пора року Кері. У цей період співачка активно починає просувати свій суперхіт AlI Want For Christmas Is You, який зробив з неї королеву Різдва і приніс мільйони доларів.

