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У приголомшливій шовковій сукні з розрізом: Мераю Кері сфотографували після виступу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
722
Час на прочитання
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У приголомшливій шовковій сукні з розрізом: Мераю Кері сфотографували після виступу

Мерая Кері / Фото: Getty Images

52-річну попдіву помітили у Нью-Йорку після одного із виступів.

Мерая мала приголомшливий і дуже гламурний вигляд. На співачці була чорна шовкова сукня, яка ідеально сиділа на її фігурі.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

Сукня мала також високий розріз, що відкриває ногу, і бретельки-ланцюжки. Поєднувала вона це вбрання із чорним класичним пальто, яке накинула на плечі, щоб не замерзнути, адже в Нью-Йорку зараз теж досить холодно.

Образ співачки завершували чорні босоніжки на високих підборах, великі діамантові прикраси, яскравий макіяж та ідеальне укладання з вирівняним волоссям. Побачивши фотографів зірка лише широко усміхнулася їм і дозволила зробити кілька фото.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зима — улюблена пора року Кері. У цей період співачка активно починає просувати свій суперхіт AlI Want For Christmas Is You, який зробив з неї королеву Різдва і приніс мільйони доларів.

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Дата публікації
Перегляди
722
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