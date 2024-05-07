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У прикрасах 10 карат і сукні з крилами: Демі Мур продемонструвала екстравагантний образ на фешнзаході

У прикрасах 10 карат і сукні з крилами: Демі Мур продемонструвала екстравагантний образ на фешнзаході

Демі Мур / Фото: Associated Press

61-річна акторка мала неймовірний вигляд.

Демі Мур відвідала благодійний Бал Інституту костюма, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Для своєї появи на Met Gala акторка обрала екстравагантну чорну оксамитову сукню від Harris Reed із зображенням рожевих півоній, яке внизу плавно переходило у білі пелюстки з органзи. Вбрання також мало великі, наче у метелика, крила, прикрашені чорним пір'ям, обрізаним у формі списів.  

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт Демі доповнила дорогоцінними прикрасами Nature Sauvage з нової колекції High Jewelry від Cartier, яка офіційно буде представлена ​​наприкінці травня. На ній був діамантово-смарагдовий комплект Chloris, названий на честь грецької богині весни. Він складався з кольє (7,87 карата) і сережок – (2,25 карата).

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі завершила лук розпущеним волоссям і ніжним макіяжем.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

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