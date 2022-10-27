У прикрасах та величезній дублянці: Кім Кардашян показала, як носити шкіряний total black look цієї осені

Знаменитість зробила акцент на своїй мініатюрності за допомогою оверсайз.
Зірка реалітішоу — прихильниця незвичайних та однотонних образів, у яких любить підкреслювати свою фігуру та аксесуари. Для вечірки в Лос-Анджелесі Кім знову обрала саме такий образ.
На ній були масивні срібні прикраси у вигляді змій, що обвивають шию, а з одягу вона одягла майку з глибоким вирізом, шкіряні штани-чоботи та величезну дублянку, яку носила розстебнутою.
Завершували цей незвичайний вечірній образ срібляста мінісумка, макіяж сірими тінями та лаконічна зачіска.
Захід, який відвідала зірка, було організовано брендом Tiffany & Co. на честь запуску їхньої нової колекції Lock, і відбувався він у готелі Sunset Tower у Лос-Анджелесі. Серед гостей були запрошені актори, моделі, зірки реаліті та підприємці.
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