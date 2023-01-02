У прикрасі для голови та старовинній сукні: дівчина вийшла заміж у вбранні, яке пошила її прабабуся

Ми продовжуємо розповідати вам про незвичайні весільні образи, які обирають наречену для свого свята. Цього разу хочемо показати цікаву сукню дівчини на ім'я Кейт Таннер, яка вийшла заміж 2018 року.

Для церемонії Кейт обрала елегантну та досить лаконічну сукню, яка раніше належала її бабусі. Вбрання було пошите з шовкового атласу, мало довгі рукави, шлейф та баску з вишивкою.

Пошила це вбрання вручну прабабуся дівчини для своєї дочки — Розелли Ріске — бабусі Кейт. Ця сукня зберігалася в сім'ї багато років, а одягти вбрання Кейт запропонувала саме її бабуся Розелла.

Виданню Insider дівчина зізналася, що якось прийшла до бабусі і та запропонувала їй приміряти свій весільний головний убір і Кейт просто закохалася в цей аксесуар з бісеру, який також був ручної роботи. Потім бабуся запропонувала їй поміряти і весільну сукню.

"Коли я сказала їй, що виходжу заміж, я почала розпитувати її про весілля та його різні аспекти. Вона показала мені свій головний убір ручної роботи, і я закохався в нього. Їй сподобалася ідея, що я одягну його, а потім вона згадала, що я маю приміряти її сукню. Я зробила це, і вона ідеально підійшла мені!", — розповіла наречена.

Таннер також розповіла, що її бабуся та дідусь одружилися, коли їм було 16 та 18 років. Всі ці роки вони провели разом і померли протягом двох місяців одне після одного.

"Я росла дуже близько до своїх бабусі та дідуся, і вони обоє померли з різницею в два місяці і трохи більше року після того, як я вийшла заміж. Для мене було великою честю носити її сукню та головний убір, а також бачити її та дідуся на моєму весіллі. Це спогад, яким я дорожитиму протягом усього свого життя!", — додала вона.

Одягла це вбрання Кейт безпосередньо на церемонію. Сукня була практично недоторканою, її лише підремонтували в деяких місцях. Після вінчання наречена переодяглася у простішу і не таку цінну сукню.

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