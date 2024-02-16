У приталеному жакеті та з новою стрижкою: Гелен Міррен сяяла на червоній доріжці

На церемонію до Беверлі-Гіллз 78-річна Міррен приїхала в елегантному чорному приталеному жакеті з трьома золотими ґудзиками та довгою максіспідницею. Гелен обстригла каре, зробила укладання і підкреслила губи яскравою помадою. Вона також доповнила образ чорно-золотими великими сережками, зробила нюдовий манікюр, а в неї на пальцях виблискувало кілька золотих каблучок. В руках акторка тримала маленьку чорну сумку зі шкіри крокодила на круглій золотій ручці.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Її чоловік, 79-річний режисер Тейлор Гекфорд, був в елегантному чорному смокінгу, білосніжній сорочці та чорній краватці-метелику, а взув замшеві чорні туфлі.

Тейлор Гекфорд та Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонії "Золотий глобус" Міррен з'явилася у ліловій сукні та з дорогоцінним кольє на шиї. Тоді в неї ще було довге волосся, яке вона зібрала в низький пучок.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

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