У приталеній сукні нижче колін: супермодель Ембер Валлетта підкреслила витончені ключиці

Зірка продемонструвала лаконічне вбрання, яке поєднала з незвичайними аксесуарами.
Супермодель 90-х Ембер Валлетта відвідала 20-ту Diner De La Mode — урочисту вечерю в Парижі. Захід проводився у межах Тижня високої моди.
Ембер одягла приталену сукню нижче колін з м'якої сріблястої тканини. Вбрання мало довгі рукави, а плечі відкриті й з відворотом. Це вбрання підкреслювало її витончені ключиці.
Образ 49-річна жінка доповнила срібним клатчем у вигляді краплі, масивними сережками-кільцями у вухах та мюлями на підборах. Макіяж Ембер був лаконічний і дуже натуральним, а волосся вона зібрала в гладку зачіску.
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