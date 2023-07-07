Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У приталеній сукні нижче колін: супермодель Ембер Валлетта підкреслила витончені ключиці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
297
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У приталеній сукні нижче колін: супермодель Ембер Валлетта підкреслила витончені ключиці

Ембер Валлетта / Фото: Getty Images

Зірка продемонструвала лаконічне вбрання, яке поєднала з незвичайними аксесуарами.

Супермодель 90-х Ембер Валлетта відвідала 20-ту Diner De La Mode — урочисту вечерю в Парижі. Захід проводився у межах Тижня високої моди.

Ембер одягла приталену сукню нижче колін з м'якої сріблястої тканини. Вбрання мало довгі рукави, а плечі відкриті й з відворотом. Це вбрання підкреслювало її витончені ключиці.

Образ 49-річна жінка доповнила срібним клатчем у вигляді краплі, масивними сережками-кільцями у вухах та мюлями на підборах. Макіяж Ембер був лаконічний і дуже натуральним, а волосся вона зібрала в гладку зачіску.

Ембер Валлетта / © Getty Images
Ембер Валлетта / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
297
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація