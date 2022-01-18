У продовженні "Сексу і міста" покажуть знамениту сукню Versace за 80 тисяч доларів

У цьому одязі героїня пробула лише кілька хвилин, але образ став культовим і найдорожчим з усіх вбрань Керрі Бредшоу.
Серіал "І просто так..." продовжує дивувати шанувальників відсиланнями до "Сексу і міста", адже у кожному новому епізоді героїні або згадують моменти з оригінального шоу, або Сара Джессіка Паркер з'являється у речах із нього.
І, схоже, що в черговій серії серіалу ми знову зможемо помилуватися знаменитою сукнею від Versace, яку героїня серіалу одягала в передостанній серії "Сексу і міста". Момент, як Кері показує це вбрання своїй новій подрузі Сімі, був у невеликому тизері серії.
Вартість сукні майже 80 тисяч доларів, тому сміливо можна сказати, що за всю історію серіалу вона стала найдорожчою річчю, яку Керрі Бредшоу одягала.
Вбрання було виконане у попелясто-блакитних, золотих та сірих відтінках. Спідниця була величезною та з незвичайною круглою аплікацією, а також з плісуванням. Сценарист серіалу Майкл Патрік Кінг розповідав, що не уявляв, як Керрі мала привезти це вбрання до Парижа з Нью-Йорка, однак Патріція Філд - художниця з костюмів - стояла на своєму: "Зрештою, це ж Versace".
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