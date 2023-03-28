У прокат вийде український містичний трилер "Еґреґор" із Оленою Лавренюк у головній ролі

В український прокат, 20 квітня, вийде довгоочікуваний український містичний трилер "Еґреґор".

Це українська історія про порятунок світу від ще більшої катастрофи. Фільм про нью-йоркського детектива, який отримав зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Всю стрічку глядач спостерігає за тим, чи зможе детектив врятувати світ від катастрофи та зустрітися віч-на-віч з найбільшим секретом його власного життя.

Ми всі, як і головний герой, маємо спільне прагнення - перемога. І об’єднуємося, щоб досягти цього, щоб знайти шляхи й побороти страх. Прагнення перемоги - це енергетичне поле, яке зараз керує всіма українцями. Все, що відбувається в країні, це і є суцільний Еґреґор, який водночас може бути зі знаком "+" та зі знаком "-". Тобто з позитивною та негативною енергетикою.

Як у сьогоденні, так і в фільмі "Еґреґор", який було знято ще до початку повномасштабного вторгнення, в центрі уваги - Україна. Саме вона є бар’єром і захистом усього цивілізованого світу. Автори кінострічки не очікували, що вона певною мірою передбачить драматичні події, які зараз проживає наша країна.

Режисером фільму став Станіслав Капралов. Акторський склад – інтернаціональний. У картині знялися американський актор Омрі Роуз, відомий своєю участю у фільмах "Непокора" (2018) та "Ліга справедливості" (2017). Українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк – виконавиця головних ролей у фільмах "Dzidzio контрабас" і "Кава з кардамоном". Валерія Караман – партнерка Віллема Дефо і Роберта Паттінсона у фільмі "Маяк" (2019). Анджей Зелінський відомий своїми ролями у серіалі "Ватага", виробництва HBO та фільмі "Піаніст" (2002) Романа Полянського.

Також глядач побачить зірку польського кінематографа Данієля Ольбрихського, улюбленого актора відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана. Він знявся у відомих історичних монументальних стрічках і отримав безліч нагород за свою працю. Даніель продовжує зніматися (у віці 76 років) і дивує своєю здатністю перевтілюватися на знімальному майданчику.

Знімання проєкту відбувалися у кілька етапів у різних куточках світу – в Україні (Київ і Львів), у Польщі (Варшава) та в США (Нью-Йорк). До участі залучена міжнародна команда: cпівпродюсери з польського боку Bow and Axe Entertainment і американська компанія Fishсorb.

"Ще на етапі ідеї ми знали, що будемо знімати фільм у Львові. Історія цього міста, його дух – все відповідає українській містичній складовій, яка є головною у стрічці. Окрім того, це моє рідне місто, яке приховує багато нерозвіданих таємниць", – коментує генеральний продюсер фільму Сергій Лавренюк.

У стрічці глядач побачить багато екшнсцен, підготовка до яких часто тривала понад місяця, вимагаючи від акторів постійних репетицій. Також одним з викликів для команди були нічні знімання, адже більшість подій фільму відбувається саме вночі.

"Я сподіваюся, глядачам сподобається розплутувати цю загадку, а їхні серця битимуться в унісон з подіями фільму. Героям доведеться зіштовхнутися з неабиякими труднощами, тож маю надію, що аудиторія відчує та проникнеться їхніми емоціями", – сказав Омрі Роуз.

Український трилер "Еґреґор" створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського Інституту Кіно. У 2021 році "Еґреґор" став фільмом-закриттям фестивалю "Молодість".

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