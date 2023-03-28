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У прокат вийде український містичний трилер "Еґреґор" із Оленою Лавренюк у головній ролі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
3 хв
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У прокат вийде український містичний трилер "Еґреґор" із Оленою Лавренюк у головній ролі

Знімання фільму відбувалися в Україні, Польщі і США.

В український прокат, 20 квітня, вийде довгоочікуваний український містичний трилер "Еґреґор".

Це українська історія про порятунок світу від ще більшої катастрофи. Фільм про нью-йоркського детектива, який отримав зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Всю стрічку глядач спостерігає за тим, чи зможе  детектив врятувати світ від катастрофи та зустрітися віч-на-віч з найбільшим секретом його власного життя. 

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Ми всі, як і головний герой, маємо спільне прагнення - перемога. І об’єднуємося, щоб досягти цього, щоб знайти шляхи й побороти страх. Прагнення перемоги - це енергетичне поле, яке зараз керує всіма українцями. Все, що відбувається в країні, це і є суцільний Еґреґор, який водночас може бути зі знаком "+" та зі знаком "-". Тобто з позитивною та негативною енергетикою. 

Як у сьогоденні, так і в фільмі "Еґреґор", який було знято ще до початку повномасштабного вторгнення, в центрі уваги - Україна. Саме вона є бар’єром і захистом усього цивілізованого світу. Автори кінострічки не очікували, що вона певною мірою передбачить драматичні події, які зараз проживає наша країна. 

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Режисером фільму став Станіслав Капралов. Акторський склад – інтернаціональний. У картині знялися американський актор Омрі Роуз, відомий своєю участю у фільмах "Непокора" (2018) та "Ліга справедливості" (2017). Українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк – виконавиця головних ролей у фільмах "Dzidzio контрабас" і "Кава з кардамоном". Валерія Караман – партнерка Віллема Дефо і Роберта Паттінсона у фільмі "Маяк" (2019). Анджей Зелінський відомий своїми ролями у серіалі "Ватага", виробництва HBO та фільмі "Піаніст" (2002) Романа Полянського.

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Також глядач побачить зірку польського кінематографа Данієля Ольбрихського, улюбленого актора відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана. Він знявся у відомих історичних монументальних стрічках і отримав безліч нагород за свою працю. Даніель продовжує зніматися (у віці 76 років) і дивує своєю здатністю перевтілюватися на знімальному майданчику.

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Знімання проєкту відбувалися у кілька етапів у різних куточках світу – в Україні (Київ і Львів), у Польщі (Варшава) та в США (Нью-Йорк). До участі залучена міжнародна команда: cпівпродюсери з польського боку Bow and Axe Entertainment і американська компанія Fishсorb.

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"Ще на етапі ідеї ми знали, що будемо знімати фільм у Львові. Історія цього міста, його дух – все відповідає українській містичній складовій, яка є головною у стрічці. Окрім того, це моє рідне місто, яке приховує багато нерозвіданих таємниць", – коментує генеральний продюсер фільму Сергій Лавренюк.

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У стрічці глядач побачить багато екшнсцен, підготовка до яких часто тривала понад місяця, вимагаючи від акторів постійних репетицій. Також одним з викликів для команди були нічні знімання, адже більшість подій фільму відбувається саме вночі. 

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"Я сподіваюся, глядачам сподобається розплутувати цю загадку, а їхні серця битимуться в унісон з подіями фільму. Героям доведеться зіштовхнутися з неабиякими труднощами, тож маю надію, що аудиторія відчує та проникнеться їхніми емоціями", – сказав Омрі Роуз.

Український трилер "Еґреґор" створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського Інституту Кіно. У 2021 році "Еґреґор" став фільмом-закриттям фестивалю "Молодість".

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Дата публікації
Перегляди
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