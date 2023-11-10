У простих джинсах і з немитим волоссям: Блейк Лайвлі сфотографували на прогулянці

36-річна акторка потрапила до об'єктивів вуличних фотографів під час прогулянки Нью-Йорком.

Блейк Лайвлі була в синіх прямих джинсах, синьому светрі з високою горловиною, коротким картатим пальто з поясом на талії і з джинсовою сумкою від Chanel, а взута в коричневі черевики на шнурівці.

У Лайвлі було розпущене і, здається, не помите волосся, макіяжу на обличчі теж було не видно, акторка одягла навушники і не звертала увагу на папараці.

Як бачите, у звичайному житті Блейк Лайвлі нічим не відрізняється від інших жінок її віку. Не виключено, що не всі перехожі впізнали у ній зірку.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз Блейк працює над романтичною драмою "Все закінчується на нас", в якій вона відіграє головну роль. Їй добре вдається поєднувати роль матері чотирьох дочок з роботою на знімальному майданчику.

Минулого разу Блейк у джинсах клеш і довгому пальті заскочили на прогулянці з чоловіком Раяном Рейнольдсом.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

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