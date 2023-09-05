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У простих вбраннях та сонцезахисних окулярах: Стівена Спілберга заскочили папараці з дружиною в Італії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У простих вбраннях та сонцезахисних окулярах: Стівена Спілберга заскочили папараці з дружиною в Італії

Стівен Спілберг та Кейт Кепшоу / Фото: Getty Images

Оскароносний режисер просто прогулювався з дружиною вулицею, тримаючись за руки.

Цього року дуже багато зірок вирішили провести канікули в Італії, адже раніше в цій мальовничій країні була помічена суперзірка Дженніфер Лопес, Леонардо Ді Капріо та українська модель Аліна Байкова. Тепер же під приціл папараці потрапив культовий режисер Стівен Спілберг.

76-річний режисер прогулювався з дружиною Кейт Кепшоу у Портофіно. На творці фільмів "Індіана Джонс" та "Щелепи" були світлі широкі джинсові штани, які він трохи підвернув знизу, помаранчева футболка-поло і світла кепка. Також він одягнув сонцезахисні окуляри, а другі для зору у нього висіли на футболці.

Дружина режисера вибрала смугасту блакитну футболку, джинси молочного кольору та кросівки. Також на ній був солом'яний крислатий капелюх та сонцезахисні окуляри.

Стівен Спілберг та Кейт Кепшоу / © Getty Images
Стівен Спілберг та Кейт Кепшоу / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
618
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