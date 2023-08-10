У простій сірій футболці та джинсах: актор Річард Гір з'явився на страйку в Нью-Йорку

Відомий актор вирішив підтримати колег та своєю присутністю привернути ще більше уваги до проблеми.
В Америці триває історичний страйк працівників кіноіндустрії – люди виходять на вулиці у Каліфорнії та Нью-Йорку. Серед тих, хто вирішив підтримати колег по цеху, було багато відомих особистостей, але також під приціл фотографів потрапив і володар безлічі кінопремій — 73-річний Річард Гір.
9 серпня актора помітили з плакатом у руках на вулиці у Нью-Йорку біля Netflix та Warner Bros. Він приєднався до страйку на 100 день.
Актор-мільйонер нічим не відрізнявся від інших перехожих та учасників акції, оскільки був одягнений у просту сіру футболку, джинси та кросівки. На обличчі у Гіра були сонцезахисні окуляри.
Поява Гіра на страйку викликала великий інтерес публіки, його одразу оточили шанувальники та журналісти.
Читайте також:
- Річард Гір із дружиною-красунею Алехандрою Сілва відвідав прем'єру фільму
- У червоній сукні з нової колекції: племінниця Джулії Робертс на прем'єрі фільму
- Його не впізнати: Річард Гір відвідав із дружиною, яка молодша за нього на 33 роки, церемонію в Італії