У простій сірій футболці та джинсах: актор Річард Гір з'явився на страйку в Нью-Йорку

Відомий актор вирішив підтримати колег та своєю присутністю привернути ще більше уваги до проблеми.

В Америці триває історичний страйк працівників кіноіндустрії – люди виходять на вулиці у Каліфорнії та Нью-Йорку. Серед тих, хто вирішив підтримати колег по цеху, було багато відомих особистостей, але також під приціл фотографів потрапив і володар безлічі кінопремій — 73-річний Річард Гір.

9 серпня актора помітили з плакатом у руках на вулиці у Нью-Йорку біля Netflix та Warner Bros. Він приєднався до страйку на 100 день.

Актор-мільйонер нічим не відрізнявся від інших перехожих та учасників акції, оскільки був одягнений у просту сіру футболку, джинси та кросівки. На обличчі у Гіра були сонцезахисні окуляри.

Річард Гір / Фото: Getty Images

Поява Гіра на страйку викликала великий інтерес публіки, його одразу оточили шанувальники та журналісти.

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