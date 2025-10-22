ТСН у соціальних мережах

221
1 хв

У простій сукні по фігурі: рідкісна поява Уми Турман на публіці привернула увагу

Лаконічне вбрання акторки зробило її однією з найстильніших гостей заходу.

Юлія Каранковська
Ума Турман

Ума Турман / © Getty Images

55-річна акторка Ума Турман відвідала щорічний галавечір Room to Grow у Нью-Йорку. Її поява привернула увагу, оскільки Ума останніми роками не часта гостя на світських заходах.

Акторка одяглася лаконічно, але мала гарний вигляд. Вона вибрала пряму сукню по фігурі з деніму, у якої були короткі рукави і квадратне декольте.

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Це вбрання вона доповнила простою і трохи недбалою зачіскою, а також парою оригінальних сережок у вигляді кілець з перлів. Сукня акторки була розроблена студією GAP Studio.

Поки Ума веде розмірене життя, її донька Мая Гоук впевнено підкорює Голлівуд. 27-річна дівчина активно знімається в кіно та серіалах, а також співпрацює з різними брендами. Нещодавно Вона відвідала показ бренду Prada.

Мая Гоук / © Getty Images

Мая Гоук / © Getty Images

221
