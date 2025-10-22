- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 1 хв
У простій сукні по фігурі: рідкісна поява Уми Турман на публіці привернула увагу
Лаконічне вбрання акторки зробило її однією з найстильніших гостей заходу.
55-річна акторка Ума Турман відвідала щорічний галавечір Room to Grow у Нью-Йорку. Її поява привернула увагу, оскільки Ума останніми роками не часта гостя на світських заходах.
Акторка одяглася лаконічно, але мала гарний вигляд. Вона вибрала пряму сукню по фігурі з деніму, у якої були короткі рукави і квадратне декольте.
Це вбрання вона доповнила простою і трохи недбалою зачіскою, а також парою оригінальних сережок у вигляді кілець з перлів. Сукня акторки була розроблена студією GAP Studio.
Поки Ума веде розмірене життя, її донька Мая Гоук впевнено підкорює Голлівуд. 27-річна дівчина активно знімається в кіно та серіалах, а також співпрацює з різними брендами. Нещодавно Вона відвідала показ бренду Prada.