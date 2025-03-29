У простій сукні та з унікальною сумкою: Синтія Еріво вийшла на червону доріжку

Синтія Еріво / © Associated Press

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38-річна Синтія Еріво — головна зірка гучного мюзиклу «Wicked: Чародійка», вийшла на червону доріжку.

На Синтії того дня була лаконічна чорна сукня від Модного дому Dior з колекції весна-літо 2025. Це було вбрання класичного дизайну для цього бренду, оскільки сукню прикрашали: одна бретелька, ґудзики та ремінь із пряжкою.

Синтія Еріво / © Associated Press

Образ Синтія доповнила прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co., гламурними туфлями Christian Louboutin, а також дуже креативною сумкою від Dior Lady Art Bag.

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Ця сумка примітна тим, що завжди асоціювалася з принцесою Діаною. Вона потрапила вперше до принцеси як подарунок. У вересні 1995 року на відкритті ретроспективи Поля Сезанна у Великому палаці в Парижі перша леді Франції подарувала їй сумку Dior, офіційний запуск якої ще не відбувся і яка тоді мала назву Chouchou. Під час офіційного візиту до Аргентини у листопаді того ж року принцеса з’явилася із цією сумкою на трапі літака у Буенос-Айресі. Той момент був увічнений у культовій фотографії, яка одразу ж розлетілася по всьому світу.

Принцеса Діана з класичною сумкою Dior у руці / © Getty Images

Ця сумка швидко перетворилася на один із улюблених аксесуарів леді Діани, який супроводжував її під час багатьох появ на публіці. Вона навіть замовила темно-синю версію під колір своїх очей. В результаті аксесуар став асоціюватися з леді Діаною, і зрештою бренд назвав сумку на її честь — леді Діор.

Dior Lady Art Bag — це проєкт бренду, в якому вибрані художники переосмислюють культовий дизайн Дому. Сумку Синтії декорувала американською художницею Мікалейн Томас.