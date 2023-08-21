У простій водолазці та джинсах: Ніколь Кідман відвідала футбольний матч у Маямі

Минулими вихідними футбольний клуб Девіда Бекхема "Інтер Маямі", контракт з яким цього літа підписав відомий фітболіст Ліонель Мессі, здобув перемогу проти футбольного клубу "Нешвілл" у фіналі Кубка Ліг, вперше у своїй історії здобувши чемпіонський титул.

Підтримати ексфутболіста прийшла його родина – дружина Вікторія та двоє дітей – 18-річний син Круз та 12-річна дочка Гарпер. Їх сфотографували на трибунах під час футболу.

Але Бекхеми були не єдині зірки на стадіоні, оскільки клубом "Нешвілл" частково володіє акторка Різ Візерспун. Під час відкриття футбольного матчу вона винесла на стадіон м'яч, а згодом піднялася на трибуни, щоб спостерігати за грою.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Компанію акторці склала її колега та подруга Ніколь Кідман. Ніколь запостила в Instagram спільне фото з Різ і підписала його: "Чудова ніч з моєю дівчиною". На зірці була чорна однотонна водолазка та прості джинси.

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