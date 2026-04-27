ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
135
У простому, але дуже красивому ансамблі: Гіларі Дафф сяяла в українському бренді на червоній доріжці

Українські бренди продовжують підкорювати світові червоні доріжки.

Гіларі Дафф

Гіларі Дафф / © Associated Press

Акторка Гіларі Дафф відвідала захід Time100 Gala і приголомшила своєю красою, а також чудовим вбранням відтінку вершкового масла. Вона обрала ансамбль від українського бренду Anna October з колекції весна-літо 2026.

Вбрання складалось з легкої сукні на тонких бретельках з боді та ледь прозорої спідниці, яку також прикрашала вишивка бісером у вигляді кіл. Доповнював вбрання прозорий кейп у тон, в якого також був невеликий шлейф і складки у верхній частині.

Гіларі Дафф / © Associated Press

Гіларі Дафф / © Associated Press

Образ Гіларі доповнила яскравим макіяжем у коричневій гамі, сережками з каменями і зачіскою із зібраним волоссям.

Нагадаємо, що у простій, але без сумніву цікавого крою сукні Гіларі Дафф відвідала раніше вручення премії The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards у Беверлі-Гіллз. Її чорно-біла сукня була від бренду Victoria Beckham.

Гіларі Дафф / © Associated Press

Гіларі Дафф / © Associated Press

