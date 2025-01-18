У простому класичному вбранні: Памела Андерсон на презентації фільму в Канаді

Акторка обрала дуже лаконічне вбрання для свого виходу на публіку.

Памела Андерсон продовжує брати участь у промокампанії до нового фільму зі своєю участю "Остання танцівниця". Цього разу вона відвідала свою батьківщину Канаду. Презентація відбулася у кінотеатрі Fifth Avenue Cinemas у Ванкувері, 17 січня.

Памела була одягнена того дня в елегантне і жіночне вбрання, яке включало класичні штани, білу сорочку, а також сірий в'язаний светр. Прикрас на Памелі не було, волосся вона просто розпустила, а від макіяжу традиційно відмовилася.

Знімок зроблено на вулиці, а Андерсон позувала біля постера фільму, на була якому зображена вона сама.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що фільм "Остання танцівниця" у світовий прокат виходить у січні. Роль у цій картині стала для Андерсона великим повернення на екрани після перерви. Вона грає танцівницю, яка протягом 30 років виступала у казино Лас-Вегаса, але раптово для неї шоу закривають через низькі продажі квитків. Памела та її колеги носили особливі костюми на зныманнях "Остання танцівниця", оскільки вони були вінтажними та створеними дизайнерами Бобом Макі та Пітом Менефі.

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

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