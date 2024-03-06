У прозорих колготках та відвертому боді: Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку в українському бренді

Крістен Стюарт викликала фурор на червоній доріжці в Беверлі-Гіллз, оскільки прийшла на прем'єру фільму Love Lies Bleeding ("Любов, брехня та кровопролиття") у відвертому образі.

Зірка одягла лук від українського бренду Bettter, заснованого дизайнеркою Юлією Пеліпас 2020 року.

Лук включав прозорі чорні колготки і ефектне боді з прямим декольте і глибокими вирізами з боків, а також з тонкими бретельками.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Доповнила це вбрання Стюарт чорним оверсайз блейзером, теж від Bettter, який носила з підгорнутими рукавами, та туфлями на підборах Chanel.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала в оригінальну зачіску, зробила макіяж і завершила образ прикрасами від Alex Streeter, які вже неодноразово вигулювала на світських заходах.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Таким чином Крістен вкотре нагадала, що тренд носити труси замість спідниці, як і раніше, залишається актуальним.

Читайте також:

Образи Крістен Стюарт: червона доріжка та повсякденне життя (12 фото)