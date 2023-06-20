У прозорих мереживних штанях та яскравій кофті: дочка Брюса Вілліса під прицілом фотографів

У повсякденному житті вона теж любить носити цікаві вбрання.

Середню дочку акторів Брюса Вілліса та Демі Мур – Скаут – сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона приїхала до району Ехо-Парк, щоб зустрітися з подругою.

31-річна акторка здивувала вибором образу, адже одягла досить відверті повністю прозорі мереживні штани з-під яких було видно її білизну. Вбрання дівчина доповнила червоними туфлями, плетеною сумкою та яскраво-рожевим кардиганом на ґудзиках.

Також на Скаут був стильний чорний корсетний топ від Cadolle із фігурним декольте.

Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

З подругою дівчина сходила на шопінг та купила великий букет рожевих півоній, які несла у плетеному кошику.

Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

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