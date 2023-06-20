У прозорих мереживних штанях та яскравій кофті: дочка Брюса Вілліса під прицілом фотографів

У повсякденному житті вона теж любить носити цікаві вбрання.
Середню дочку акторів Брюса Вілліса та Демі Мур – Скаут – сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона приїхала до району Ехо-Парк, щоб зустрітися з подругою.
31-річна акторка здивувала вибором образу, адже одягла досить відверті повністю прозорі мереживні штани з-під яких було видно її білизну. Вбрання дівчина доповнила червоними туфлями, плетеною сумкою та яскраво-рожевим кардиганом на ґудзиках.
Також на Скаут був стильний чорний корсетний топ від Cadolle із фігурним декольте.
З подругою дівчина сходила на шопінг та купила великий букет рожевих півоній, які несла у плетеному кошику.
Читайте також:
- У стильному жакеті та без макіяжу: дочка Брюса Вілліса на прем'єрі фільму "Мій поліцейський"
- У червоному кроптопі та чоботях-козаках: Скаут Вілліс заїхала на заправку
- У червоному кардигані та мініспідниці: дочка Демі Мур та Брюса Вілліса вийшла на прогулянку з бойфрендом