У прозорих штанях і з пікантним декольте: зірка фільмів жаху відвідала кінофестиваль у Каліфорнії

Акторка стрічок фільмів жахів - "Геловін", "Потяг страху", "Шкільний бал", "Геловін 2" - Джеймі Лі Кертіс у стильному аутфіті прийшла на світський захід.

Джеймі Лі Кертіс відвідала церемонію вручення нагород 34-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі, який відбувся у конференццентрі в Палм-Спрінгсі, штат Каліфорнія.

На червоній доріжці акторка з'явилася у чорному жакеті із бантом-зав'язкою та пікантним декольте, а також у прозорих чорних штанях-кльош із цятками. Вбрання вона доповнила чорними туфлями-човниками.

Джеймі Лі Кертіс і Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Вуха Джеймі прикрасила лаконічними сережками з камінням, а шию – довгим намистом. На обличчі у неї були оптичні окуляри.

Джеймі Лі Кертіс і Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами Лі Кертіс позувала з Кейт Бланшетт, яка сяяла у комбінезоні-кейпі, розшитому чорними стразами і туфлях від Le Silla.

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