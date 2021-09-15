У прозорих штанях-кльош: Ріанна блиснула трусами на афтепаті Met Gala

Барбадоська співачка в образі total black прийшла на вечірку.

Після червоної доріжки Met Gala 2021 Ріанна вирушила на афтепаті, де вже зняла з себе гіпероб'ємний пуховик і продемонструвала свою фігуру.

Попдіва з'явилася в образі total black. На ній була футболка, зав'язана вузлом на талії, і прозорі штани-кльош, під якими на ній були чорні високі труси.

Ріанна / Getty Images

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До речі, носити білизну під прозорим вбранням стало трендом, і все більше зірок на червоних доріжках у "голих" луках виблискують трусами.

Свій образ Рірі доповнила чорною мереживною хусткою, через яку виглядали локони, та чорними босоніжками. У вухах у неї були довгі сережки, на шиї — світлий чокер, а на руках — браслети-манжети. У руці вона несла сумочку з блискучою торочкою.

Нагадаємо, на Бал Інституту костюма Ріанни прийшла зі своїм коханим — репером A$AP Rocky. Це їхня перша офіційна поява разом на публіці. Закохані здивували вибором утеплених луків.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

Співачка була одягнена у кутюрний гіпероб'ємний чорний пуховик-сукню від Balenciaga. На шиї у неї було розкішне діамантове намисто, на обличчі — макіяж з ніжно-лавандовими тінями і темно-винною помадою.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

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