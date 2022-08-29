Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У прозорій білій сукні: Дуа Ліпу сфотографували на весіллі дизайнера Сімона Порта Жакмюса

Дата публікації
Перегляди
2702
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У прозорій білій сукні: Дуа Ліпу сфотографували на весіллі дизайнера Сімона Порта Жакмюса

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Цей образ однозначно перевизначив весільну моду.

У суботу, 27 серпня, засновник і креативний директор бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс відсвяткував весілля зі своїм коханим – власником рекламної агенції Yoann et Marco Марко Маестрі. Церемонія одруження відбулася в чарівній локації – Шарлевале, Франція.

Сімон Порт Жакмюс и Марко Маестрі / © Getty Images
Сімон Порт Жакмюс и Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Однією з гостей на цьому заході стала муза і близька подруга дизайнера - британська співачка Дуа Ліпа. Дівчина з'явилася на заході в оригінальному білому творінні від Jacquemus з колекції Le Papier осінь-зима 2022-2023.

Сукня була повністю прозорою, мала відкриту спину та квадратне декольте. Прикрашала вбрання аплікація у вигляді квітів, а сам образ доповнили великі білі сережки, легкий макіяж та чорна сумка з крученою ручкою.

Дуа Ліпа / © Getty Images
Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Волосся Дуа розпустила, а під сукню одягла білу білизну.

Дуа Ліпа / © Getty Images
Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2702
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація