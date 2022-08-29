У прозорій білій сукні: Дуа Ліпу сфотографували на весіллі дизайнера Сімона Порта Жакмюса

У суботу, 27 серпня, засновник і креативний директор бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс відсвяткував весілля зі своїм коханим – власником рекламної агенції Yoann et Marco Марко Маестрі. Церемонія одруження відбулася в чарівній локації – Шарлевале, Франція.

Сімон Порт Жакмюс и Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Однією з гостей на цьому заході стала муза і близька подруга дизайнера - британська співачка Дуа Ліпа. Дівчина з'явилася на заході в оригінальному білому творінні від Jacquemus з колекції Le Papier осінь-зима 2022-2023.

Сукня була повністю прозорою, мала відкриту спину та квадратне декольте. Прикрашала вбрання аплікація у вигляді квітів, а сам образ доповнили великі білі сережки, легкий макіяж та чорна сумка з крученою ручкою.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Волосся Дуа розпустила, а під сукню одягла білу білизну.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

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