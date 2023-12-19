У прозорій білизні і панчохах: британська телезірка продемонструвала сексуальний аутфіт

Глоя Феррі поповнила гардероб спокусливим комплектом білизни.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову гарячу світлину, на якій вона похизувалася пікантною обновкою.
Глоя постала у спокусливій чорній мереживній прозорій білизні і чорних панчохах із підтяжками. Красуня мала стрункий і сексуальний вигляд. Вона має підтягнуте тіло і пишне декольте.
Образ Феррі доповнила об'ємним укладанням із локонами, легким макіяжем і каблучками.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у блакитному купальнику похизувалася пружними сідницями і татуюванням на них.
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