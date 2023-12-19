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У прозорій білизні і панчохах: британська телезірка продемонструвала сексуальний аутфіт

У прозорій білизні і панчохах: британська телезірка продемонструвала сексуальний аутфіт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
230
Час на прочитання
1 хв
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У прозорій білизні і панчохах: британська телезірка продемонструвала сексуальний аутфіт

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі поповнила гардероб спокусливим комплектом білизни.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову гарячу світлину, на якій вона похизувалася пікантною обновкою.

Глоя постала у спокусливій чорній мереживній прозорій білизні і чорних панчохах із підтяжками. Красуня мала стрункий і сексуальний вигляд. Вона має підтягнуте тіло і пишне декольте.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Образ Феррі доповнила об'ємним укладанням із локонами, легким макіяжем і каблучками.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у блакитному купальнику похизувалася пружними сідницями і татуюванням на них.

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Дата публікації
Перегляди
230
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