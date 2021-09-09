У прозорій білизні та рукавичках: учасниця "Холостяка-11" у відвертих луках знялася у фотосесії

У прозорій білизні та рукавичках: учасниця "Холостяка-11" у відвертих луках знялася у фотосесії

Джессіка Чегі постала у фотозніманні у пікантних аутфітах.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" - Джессіка Чегі – знялася у відвертій фотосесії і показала, як це було в Instagram.

Дівчина постала перед камерою у сексуальних образах. Вона звабливо позувала у бірюзовій прозорій білизні з мереживом.

Продемонструвала струнку фігуру Чегі у чорному топі-бра і колготах у горошок. Лук вона доповнила чорними рукавичками. А також зявлялася вона лише у самому чорному жакеті.

"Це знімання відкрило мене по-новому. Такі фотосесії допомагають краще розкрити жіночність, зберегти особисті риси, підкреслити красу ліній тіла, підвищити самооцінку…", - зізналася Джессіка.

Раніше красуня похизувалася літнім аутфітом. Джес вийшла на прогулянку у білій атласній мінісукні у білизняному стилі з оголеною спиною. До неї вона підібрала зелену сумочку на золотому ланцюгу.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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