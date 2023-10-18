У прозорій білизні з квітковими аплікаціями: модель похизувалася стрункою фігурою і блиснула сосками

Арабелла Чі обожнює демонструвати свої форми у пікантних луках.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram гарячим відео.

На ньому білявка постала у білій прозорій білизні з квітковими рожевими аплікаціями, яка складалася із бюстгальтера, трусів і пояса для підтяжок.

Арабелла спокусливо позувала перед фотокамерою, демонструючи струнку і сексуальну фігуру.

"Ваш улюблений сон або ваш найгірший кошмар", – підписала відео Чі.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у прозорій мереживній сукні похизувалася сексуальними сідницями.

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