У прозорій білизні і квітковому вінку: Голлі Беррі поплавала на надувній качці
Акторка показала, як проводить свою відпустку на Бора-Бора.
Голлі Беррі нещодавно, 14 серпня, виповнилося 59 років. Відсвяткувати день народження вона вирушила на екзотичний острів Французької Полінезії у південній частині Тихого океану — Бора-Бора, куди поїхала разом зі своїм коханим, музикантом Ван Гантом.
В Instagram вона опублікувала знімки, зроблені одного похмурого дня під час відпустки. Акторка вирішила порелаксувати у басейні. Плавала вона на надувному жовтому каченяті.
Одягнена Голлі була у червону прозору білизну з мереживом і на тонких бретельках. Голову вона прикрасила квітковим вінком.
«Використовуємо похмурий день на максимум!» — підписала фото акторка.
