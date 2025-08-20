ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

У прозорій білизні і квітковому вінку: Голлі Беррі поплавала на надувній качці

Акторка показала, як проводить свою відпустку на Бора-Бора.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі нещодавно, 14 серпня, виповнилося 59 років. Відсвяткувати день народження вона вирушила на екзотичний острів Французької Полінезії у південній частині Тихого океану — Бора-Бора, куди поїхала разом зі своїм коханим, музикантом Ван Гантом.

В Instagram вона опублікувала знімки, зроблені одного похмурого дня під час відпустки. Акторка вирішила порелаксувати у басейні. Плавала вона на надувному жовтому каченяті.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Одягнена Голлі була у червону прозору білизну з мереживом і на тонких бретельках. Голову вона прикрасила квітковим вінком.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

«Використовуємо похмурий день на максимум!» — підписала фото акторка.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Нагадаємо, Голлі Беррі у чорно-білому купальнику похизувалася стрункою фігурою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie