У прозорій білизні і квітковому вінку: Голлі Беррі поплавала на надувній качці

Голлі Беррі

Голлі Беррі нещодавно, 14 серпня, виповнилося 59 років. Відсвяткувати день народження вона вирушила на екзотичний острів Французької Полінезії у південній частині Тихого океану — Бора-Бора, куди поїхала разом зі своїм коханим, музикантом Ван Гантом.

В Instagram вона опублікувала знімки, зроблені одного похмурого дня під час відпустки. Акторка вирішила порелаксувати у басейні. Плавала вона на надувному жовтому каченяті.

Голлі Беррі

Голлі Беррі

Одягнена Голлі була у червону прозору білизну з мереживом і на тонких бретельках. Голову вона прикрасила квітковим вінком.

Голлі Беррі

«Використовуємо похмурий день на максимум!» — підписала фото акторка.

Голлі Беррі

