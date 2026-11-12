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- Шоу-бізнес
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У прозорій білизні, панчохах і з пишним декольте: модель влаштувала сміливу фотосесію на ліжку
Джессіка Гейл продемонструвала свою гарну фігуру у спокусливому білизняному комплекті.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — потішила підписників в Instagram новими пікантними світлинами, на яких постала у відвертому образі.
Красуня влаштувала сміливий фотосет в готельному номері, де позувала на великому ліжку з білою постільною білизною.
На Джессіці був чорний комплект прозорої білизни, який складався з бюстгальтера з глибоким декольте, що підкреслювало її пишний бюст, і трусиків з тонкими ремінцями.
Лук модель доповнила чорним поясом для панчіх із тонкими ремінцями та металевими застібками, капроновими чорними панчохами і чорним напівпрозорим пеньюаром.
Гейл уклала волосся об’ємними локонами, які спадали на плечі та груди, і зробила макіяж з червоною помадою.
Нагадаємо, Джессіка Гейл у мюлях і леопардовому міні з мереживом позувала біля Лувру.