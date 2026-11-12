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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

У прозорій білизні, панчохах і з пишним декольте: модель влаштувала сміливу фотосесію на ліжку

Джессіка Гейл продемонструвала свою гарну фігуру у спокусливому білизняному комплекті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — потішила підписників в Instagram новими пікантними світлинами, на яких постала у відвертому образі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня влаштувала сміливий фотосет в готельному номері, де позувала на великому ліжку з білою постільною білизною.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

На Джессіці був чорний комплект прозорої білизни, який складався з бюстгальтера з глибоким декольте, що підкреслювало її пишний бюст, і трусиків з тонкими ремінцями.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Лук модель доповнила чорним поясом для панчіх із тонкими ремінцями та металевими застібками, капроновими чорними панчохами і чорним напівпрозорим пеньюаром.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Гейл уклала волосся об’ємними локонами, які спадали на плечі та груди, і зробила макіяж з червоною помадою.

Нагадаємо, Джессіка Гейл у мюлях і леопардовому міні з мереживом позувала біля Лувру.

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