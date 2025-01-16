У прозорій блузці, джинсах та пальті: Камерон Діас сяяла на прем'єрі фільму

52-річна акторка Камерон Діас повернулася в кіно, хоча говорила раніше, що не планує продовжувати свою кар'єру.

Камерон вийшла на червону доріжку після п'ятирічної перерви і сяяла на прем'єрі нового фільму Netflix "Знову у справі" у Берліні. Фільм з дуже відповідною назвою для ситуації з Камерон став її першим від моменту, як акторка покинула Голлівуд майже десять років тому, зосередившись на сім'ї та материнстві. За цей час Діас двічі стала мамою.

Камерон знялася разом із актором Джеймі Фоксом у фільмі режисера Сета Гордона.

Камерон Діас / Фото: Getty Images

У серпні 2022 року Фокс розповів про те, як умовив Діаз знятися у своєму першому фільмі від 2014 року, розповівши про це в інтерв'ю Entertainment Tonight. Він спитав її: "Хочеш повеселитися? Просто повеселитися!", — І вона погодилася.

Камерон Діас / Фото: Getty Images

На червоній доріжці Камерон з'явилася в чорній прозорій блузці, яку вдягла у поєднанні з широкими чорними джинсами з високою талією і чорним пальтом. Блондинка зібрала волосся шпилькою залишивши попереду кілька пасм, а також зробила червоний манікюр і червоною помадою підкреслила губи. Взута вона була у класичні шкіряні туфлі.

Камерон Діас та Джеймі Фокс / Фото: Getty Images

Акторка позувала поруч із Джеймі Фоксом, її партнером з ремейку "Енні" 2014 року, який став її останнім великим кінопроєктом перед перервою в кар'єрі.

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