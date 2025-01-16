У прозорій блузці, джинсах та пальті: Камерон Діас сяяла на прем'єрі фільму

52-річна акторка Камерон Діас повернулася в кіно, хоча говорила раніше, що не планує продовжувати свою кар'єру.
Камерон вийшла на червону доріжку після п'ятирічної перерви і сяяла на прем'єрі нового фільму Netflix "Знову у справі" у Берліні. Фільм з дуже відповідною назвою для ситуації з Камерон став її першим від моменту, як акторка покинула Голлівуд майже десять років тому, зосередившись на сім'ї та материнстві. За цей час Діас двічі стала мамою.
Камерон знялася разом із актором Джеймі Фоксом у фільмі режисера Сета Гордона.
У серпні 2022 року Фокс розповів про те, як умовив Діаз знятися у своєму першому фільмі від 2014 року, розповівши про це в інтерв'ю Entertainment Tonight. Він спитав її: "Хочеш повеселитися? Просто повеселитися!", — І вона погодилася.
На червоній доріжці Камерон з'явилася в чорній прозорій блузці, яку вдягла у поєднанні з широкими чорними джинсами з високою талією і чорним пальтом. Блондинка зібрала волосся шпилькою залишивши попереду кілька пасм, а також зробила червоний манікюр і червоною помадою підкреслила губи. Взута вона була у класичні шкіряні туфлі.
Акторка позувала поруч із Джеймі Фоксом, її партнером з ремейку "Енні" 2014 року, який став її останнім великим кінопроєктом перед перервою в кар'єрі.
Читайте також:
- У затишному светрі та з незвичайною сумкою: Камерон Діас сфотографували у Лос-Анджелесі
- У джинсах бойфренд та смокінг: гарна і не вагітна Камерон Діас на фестивалі їжі
- У картатому блейзері та грубих черевиках: Камерон Діас несподівано потрапила під приціл папараці з чоловіком