У прозорій блузці і мереживному бюстгальтері: Шарліз Терон у сексуальному образі сходила на івент

48-річна акторка мала стрункий та ефектний вигляд.
Шарліз Терон відвідала вечерю краси The Hollywood Reporter Beauty Dinner, організовану Instagram за підтримки Upneeq. Івент відбувся у Західному Голлівуді, штат Каліфорнія.
Для своєї появи акторка обрала сексуальний і романтичний водночас образ. Вона мала стрункий і красивий вигляд.
На зірці була прозора блузка із чорним передом, чорна краватка з білою облямівкою і чорний мереживний бюстгальтер. Верх Шарліз скомбінувала з чорною шкіряною спідницею міді з перфорацією і накладними кишенями та сірими шкарпетками. Взута вона була у сірі босоніжки з ремінцями.
Терон зібрала волосся у хвостик, зробила максимально природний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками з перлами і камінням, а руку – браслетом.
Нагадаємо, Шарліз Терон взяла участь у Саміті благодійності. Там вона з'явилася у сірому костюмі і білій водолазці.
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