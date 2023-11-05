У прозорій блузці і мереживному бюстгальтері: Шарліз Терон у сексуальному образі сходила на івент

Шарліз Терон відвідала вечерю краси The Hollywood Reporter Beauty Dinner, організовану Instagram за підтримки Upneeq. Івент відбувся у Західному Голлівуді, штат Каліфорнія.

Для своєї появи акторка обрала сексуальний і романтичний водночас образ. Вона мала стрункий і красивий вигляд.

На зірці була прозора блузка із чорним передом, чорна краватка з білою облямівкою і чорний мереживний бюстгальтер. Верх Шарліз скомбінувала з чорною шкіряною спідницею міді з перфорацією і накладними кишенями та сірими шкарпетками. Взута вона була у сірі босоніжки з ремінцями.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Терон зібрала волосся у хвостик, зробила максимально природний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками з перлами і камінням, а руку – браслетом.

Нагадаємо, Шарліз Терон взяла участь у Саміті благодійності. Там вона з'явилася у сірому костюмі і білій водолазці.

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