У прозорій блузці і мінішортах: провокаційний лук моделі із Саудівської Аравії

30-річна модель Роз знову привернула до себе увагуна вулицях Нью-Йорка.

Папараці заскочили модель та інфлюенсерку із Саудівської Аравії Роз дорогою на вечірку, яку організував нідерландський бренд Viktor and Rolf з нагоди виходу їхнього нового аромату Flowerbomb.

Роз мала провокаційний вигляд. На ній була чорна прозора блузка у горошок із подовженими рукавами, під якою був чорний бюстгальтер. Її модель доповнила білим коміром і довгою білою краваткою-бантом.

Роз / Фото: Getty Images

На низ вона одягла чорні оксамитові мінішорти із завищеною талією, капронові чорні колготи і оксамитові чорні босоніжки на шпильках. У руці Роз тримала білу сумку.

Манекенниця зробила укладання, зачесавши волосся назад, і насичений макіяж із бордовою помадою. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями і діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, на іншу вечірку Роз одягла коротку рожеву сукню з розрізом і оголеними плечами, яку скомбінувала із рожевими босоніжками.

До слова, Роз народилася у 1992 році у місті Медіна, виросла в Ер-Ріяді, а нині мешкає у Лос-Анджелесі. Вона офіційно стала першою моделлю із Саудівської Аравії, яка досягла міжнародного успіху, працюючи з численними відомими брендами, зокрема Maybelline разом із Джіджі Хадід. У 2019 році Роз знялася у рекламній кампанії білизняного бренду Victoria's Secret для колекції Pink.

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