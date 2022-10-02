У прозорій блузці і штанях-палацо: Моніка Беллуччі у вишуканому образі прийшла на показ Elie Saab

58-річна італійська акторка в образі total black побувала на фешншоу у Парижі.

Моніка Беллуччі відвідала показ бренду Elie Saab, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Для свого образу акторка обрала улюблений чорний колір. На ній була прозора блузка, розшита чорним камінням, з краваткою-бантом і штани-палацо. На плечі вона накинула класичне пальто з вишивкою чорними нитками.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Аутфіт Моніка доповнила чорною сумочкою на золотому ланцюжку, прикрашеною камінням.

Волосся Беллуччі розпустила, одягла на очі круглі окуляри, а губи нафарбувала бежевим блиском. Вона мала вишуканий лук із ноткою сексуальності.

На фешншоу прийшла також Єва Лонгорія, яка разом із Монікою сиділа у першому ряду показу. Єва була одягнена у світлий короткий костюм.

Моніка Беллуччі і Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Беллуччі у чорній сукні з декольте у формі серця відвідала вечірку Carita — Maison De Beaute.

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