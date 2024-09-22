У прозорій блузці і спідниці з розрізом до пупка: Єва Герцгова блиснула білизною на Тижні моди у Мілані

Єва Герцгова приїхала до Мілана, щоб відвідати покази на Тижні моди. Папараці сфотографували, коли вона вийшла з готелю і йшла на фешншоу.

Модель з'явилася там у сміливому образі total black. На ній був вкорочений смокінг, прозора блузка з бантом, крізь яку вона блиснула напівпрозорим бюстгальтером, і довга атласна спідниця з розрізом до пупка, через який засвітила чорні труси.

Єва Герцигова / Фото: Getty Images

Аутфіт Герцигова доповнила чорними капроновими колготами й атласними гостроносими туфлями. У руці вона тримала невелику чорну сумку.

Єва зробила елегантну зачіску, макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха золотими сережками.

Нагадаємо, Єва Герцгова на Венеційському кінофестивалі привернула до себе увагу провокаційним виглядом. На ній був прозорий комбінезон із принтом, зверху якого вона одягла чорне вбрання.

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