У прозорій блузці і спідниці з розрізом до стегна: модель Брукс Нейдер прийшла на івент у пікантному луку

Брукс Нейдер відвідала захід Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Дівчина привернула до себе увагу своїм пікантним аутфітом.

На моделі була романтична червона прозора блузка з бантами на манжетах і шиї, під яку вона одягла червоний ліф із трикутними чашками. Верх Брукс скомбінувала з чорною спідницею, яка мала червону підкладку і високий розріз аж до стегна, що дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Нейдер доповнила образ чорними гостроносими слінгбеками. Вона зробила елегантну зачіску, макіяж із рожевими рум'янами і молочний манікюр. Модель прикрасила вуха масивними золотисто-срібними сережками, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Брукс Нейдер потрапила до обєктивів папараці у довгій сукні з леопардовим принтом, яка чудово обтискала її струнку фігуру.

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